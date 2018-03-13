ЕС внес спиннеры в список опасных товаров

Спиннеры признали потенциально опасными

Издание уточняет, что опасность спиннеров заключается в мелких деталях, которые может проглотить ребенок, в частности, легко отделяемых от основной конструкции пуговичных батареях, которые есть в моделях с подсветкой.

В 2017 году в Европейскую комиссию через систему быстрого оповещения поступило более двух тысяч жалоб на потенциально опасные непродовольственные товары. Лидерами списка, помимо спиннеров, стали игрушечные автомобили и мотоциклы.