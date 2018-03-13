ЕС внес спиннеры в список опасных товаров

Европейская комиссия внесла спиннеры в список непродовольственных товаров, представляющих потенциальную угрозу, пишет «Газета.ру».
Издание уточняет, что опасность спиннеров заключается в мелких деталях, которые может проглотить ребенок, в частности, легко отделяемых от основной конструкции пуговичных батареях, которые есть в моделях с подсветкой.
В 2017 году в Европейскую комиссию через систему быстрого оповещения поступило более двух тысяч жалоб на потенциально опасные непродовольственные товары. Лидерами списка, помимо спиннеров, стали игрушечные автомобили и мотоциклы.