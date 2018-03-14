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Бразилия может обратиться в ВТО по поводу пошлин США на сталь
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Бразилия может обратиться в ВТО по поводу импортных пошлин США на сталь 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент Бразилии Мишел Темер не исключил возможности обращения во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения США импортных пошлин на сталь.
Президент США Дональд Трамп 8 марта официально объявил о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). По его словам, они начнут действовать через 15 дней. До тех пор США будут следить за реакцией торговых партнеров. Пошлины, по словам Трампа, будут действовать в течение длительного периода времени.
"Если не будет, скажем так, дружеского выхода из этой ситуации, мы сформулируем представление для ВТО, причем не в одностороннем порядке, а с привлечением всех других стран, которые понесли убытки из-за этой меры", — приводит канал Globo заявление Темера во время открытия Всемирного экономического форума для Латинской Америки в Сан-Паулу.
Бразилия сейчас является вторым по величине экспортером стали в США после Канады. Около трети бразильского экспорта стали идет в США.
"Мы хотим открытости для наших рынков и для иностранных рынков в Бразилии", — подчеркнул Темер.
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