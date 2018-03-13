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Биткоину предрекли второе дно
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Биткоину предрекли второе дно 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Стоимость биткоина упадет ниже февральских минимумов, предупредил клиентов инвестбанк Goldman Sachs. Об этом пишет Business Insider.
По мнению аналитиков банка, к новому падению приведет очередная распродажа криптовалюты, курс биткоина снизится с 9 тысяч долларов до 7 тысяч.
Как полагает менеджер по техническим стратегиям Goldman Sachs Шеба Джафари, велика вероятность, что криптовалюта упадет ниже 5,9 тысячи долларов, до которых она дешевела 6 февраля. В конце февраля Forbes и CoinDesk писали, что биткоин, опустившись до этой отметки, прошел дно стоимости.
Как пишет Colintelegraph, Джафари часто критикует биткоин, в середине 2017-го она предсказывала, что к концу года криптовалюта будет стоить 4 тысячи долларов. В декабре 2017-го биткоин достиг максимальной в истории отметки — почти 20 тысяч долларов, в начале 2018-го все криптовалюты начали резко дешеветь.
К 09:40 мск 13 марта курс биткоина составил 9,3 тысячи долларов, вечером 12 марта он опускался до 8,8 тысячи долларов.
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