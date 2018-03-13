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Украина ведет переговоры об управлении ГТС с пятью европейскими компаниями
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Украина ведет переговоры об управлении ГТС с пятью европейскими компаниями 

Rambler News Service 13 марта 2018
Украина ведет консультации по вопросу управления украинской газотранспортной системой с компаниями из пяти стран ЕС, сообщила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко.
«Действительно были у нас консультации, это пока не переговоры. Мы консультировались с потенциальными партнерами, это известные европейские операторы, их не так много. Если без названий компаний, а только по странам, то — это Словакия, Польша, Италия и Франция, а также Нидерланды», — сказала она в эфире украинского телеканала «Общественное ТВ».
По ее словам, газотранспортные операторы готовы заходить в Украину на различных условиях.
«Поскольку это пока консультации, то они рассказывают нам, какие потенциальные пути сотрудничества они видят», — пояснила Бойко
«Для нас важно, чтобы партнер, который зайдет на Украину, был способен помочь обеспечить сохранение объема транзита через Украину. Это ключевая идея. Когда речь идет о 2019 годе и новом контракте, мы готовы взять европейского партнера и прозрачно работать, чтобы обеспечить дополнительную надежность для ЕС», — добавила она.
По ее словам, вопрос должен решиться в 2018 году.
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