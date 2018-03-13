Новый удар: Украина атакует «Северный поток-2»

Официальный Киев использует конфликт «Нафтогаза» «Газпромом» , чтобы убедить ЕС заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2», который лишит страну большей части газового транзита. На стороне Украины играют Молдавия, Польша и страны Прибалтики, которые единым фронтом выступили против проекта. По мнению аналитиков, пока поднятая шумиха не сможет навредить «второму потоку».

Украина обратилась к Еврокомиссии , государствам-членам ЕС с призывом отказаться от намерений строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Украины Петр Порошенко в понедельник на брифинге после встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини

Порошенко считает, что этот проект «угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС». По его мнению, «Газпром» утратил имидж надежного партнера и поставщика после отказа возобновить поставки газа Киеву.

«Никто в госдепартаменте не верит, что блокировкой «Северного потока» можно изменить поведение России. Но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему», — сказала заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк. В тот же день в Госдепе заявили, что блокировка «Северного потока — 2» не сможет изменить политику России.

Противостояние между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» резко усилилось после того, как в конце февраля Стокгольмский арбитраж вынес свое решение по многолетнему спору между компаниями. Суд обязал «Газпром» выплатить $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Ранее суд обязал «Нафтогаз» заплатить «Газпрому» чуть более $2 млрд за поставку газа, а обязательства по закупкам по принципу «бери или плати» сократил в десять раз — до 4 млрд кубометров газа в год. Таким образом, по итогам двух споров, российская монополия обязана выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд, а украинская компания должна была вернуться к закупкам газа из России.

«Газпром» выразил несогласие с решение арбитража, а позже заявил о подаче апелляции. Кроме того, холдинг отказался из-за отсутствия допсоглашения поставлять Киеву газ, а затем и вовсе начал процедуру разрыва контрактов с «Нафтогазом».

Пока происходящее никак не отразилось на транзите российского газа в Европу через территорию Украины, однако вызвало беспокойство у еврочиновников.

Федерика Могерини сказала, что Европейская комиссия готова возобновить трехсторонние переговоры по этому вопросу, а «Газпром» должен полностью выполнять свои договорные обязательства».

Украину, которая в случае ввода в строй «Северного потока-2» лишится большей части транзита российского газа и минимум $2 млрд, поддержала Польша и несколько периферийных стран Европы. На днях главы парламентов Украины, Польши, Молдавии, Литвы, Латвии, а затем и Эстонии подписали письмо, в котором выразили протест в отношении строительства газопровода.

Российский проект «направлен на обеспечение энергетической зависимости государств Европейского союза от России», отмечается в документе.

Политики призвали страны Евросоюза обеспечить максимально полную имплементацию правил ЕС при эксплуатации «Северного потока-2».

«Северный поток-2» может повредить энергетической независимости ЕС», — заявил глава парламента Литвы Викторас Пранцкетис . Его эстонский коллега Эйки Нестор сказал, что «Эстония считает „Северный поток — 2“ политическим проектом.

Согласно недавно предложенным поправкам в действующее законодательство, все трубопроводы, проложенные из государств, не входящих в ЕС, должны подчиняться требованиям „Третьего энергопакета“, предусматривающего разделение компаний по сферам деятельности — добыче и экспорту энергоносителей.

Между тем юристы Совета Европы на прошлой неделе в очередной раз заявили, что это противоречит самому принципу европейского законодательства.

Эксперты уверены, что подобные заявления не смогут оказать существенное влияние на реализацию проекта „Северный поток — 2“.

Учитывая, что, фактически, СПГ из-за высокой цены пока не может оказать существенную конкуренцию трубопроводному газу, увеличение числа путей транспортировки ведет к росту энергетической безопасности Европы, отмечает старший аналитик ИК „Фридом Финанс“ Богдан Зварич

Риторика Варшавы остается неизменной с самого начала проекта: Польша сейчас реализует крайне дорогой проект по созданию крупнейшего в регионе терминала СПГ в порту Свиноустьце, претендуя на роль крупного нефтегазового хаба Восточной Европы, напоминает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский

У Латвии с „Газпромом“ давние счеты — российская компания не идет навстречу правительству и не продает ему 34% акций Latvijas gaze и Conexus Baltic Grid, препятствуя реформе внутреннего рынка. Молдавия же „сидит“ на той же газовой трубе, что и Украина, добавил эксперт.

В Европе далеко не все поддерживают позицию Украины, Польши и Ко. Германия выступает за строительство газопровода, поскольку становится в этом случае крупнейшим газовым хабом ЕС.

»У нас разные взгляды на «Северный поток». Мы считаем этот проект экономическим. Мы выступаем за диверсификацию. Проект не представляет собой угрозу для диверсификации», — сказала она в феврале на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно высказывала поддержку дополнительному газотранспортному маршруту через Балтийское море.

В положительном отношении к проекту заверил 28 февраля президента РФ Владимира Путина австрийский канцлер Себастьян Курц на встрече в Санкт-Петербурге.

«Северный поток-2» — проект, который касается не только Австрии, но и Германии, и других государств. Австрийское федеральное правительство очень положительно относится к этому проекту», — сказал он.

В конце февраля руководители европейских концернов, участвующих в проекте «Северный поток-2», — OMV, Wintershall и Uniper — опубликовали открытое письмо, в котором подчеркивали, что «Северный поток-2» не несет никакой угрозы энергетической безопасности Европы.

В ЕС нет потребителей, готовых отказаться от российского газа в пользу более дорогого СПГ из США, уверены они. Критика столь важного проекта строится по большей части исключительно на поверхностных и эмоциональных выводах, отмечается в письме.

По официальным прогнозам, к 2035 году спрос на газ в ЕС не изменится, однако собственная добыча в странах Европы будет неуклонно снижаться и к этому моменту сократится вдвое. Таким образом, спрос на импортный газ в Европе будет расти.

При этом в ЕС в настоящее время уже более 20 терминалов по приему СПГ, и существующие мощности уже сейчас могут покрыть около половины импорта газа для ЕС.

Российский газ имеет конкурентные преимущества для ЕС не только по ценовым параметрам, но и с точки зрения возможности оперативно нарастить поставки в зависимости от погодных условий и других обстоятельств. Подтверждение этого европейские потребители получили в конце февраля — начале марта, когда в регион пришли сильные холода, которые в пресс окрестили «Зверь с Востока» (Beast from the East).

Как отметил 7 марта на ежегодной пресс-конференции глава германской Wintershall Марио Мерен , в этих условиях «Газпром» смог оперативно нарастить поставки газа.

По итогам 2017 года «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 193,9 млрд куб. м газа, в Западную Европу — 155,965 млрд куб. м. При этом большая часть поставок шла как раз через украинскую ГТС (свыше 90 млрд кубометров), мощность «Северного потока-1» не превышает 55 млрд кубометров (столько же проектная мощность «Северного потока-2»), по маршруту через Белоруссию и Польшу «Ямал-Европа» прокачивается еще порядка 30 млрд кубометров, в Турцию по «Голубому потоку» идет порядка 15 млрд куб. м в год.

При растущем спросе на газ даже при вводе в полную эксплуатацию СП-2 и нового «Турецкого потока» общая пропускная способность трубопроводов не сможет справится с поставками в период пикового потребления.

Максимальная суточная мощность всех альтернативных маршрутов не сможет заменить украинскую ГТС, и потребность в ней сохранится чисто с точки зрения поддерживания надежности поставок. Исключить ее роль смогла бы только третья нитка «Турецкого потока», дело до которой еще очень далеко, полагает Жарский.