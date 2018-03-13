Банки ждет новая «зачистка» 

По прогнозу аналитиков агентства «Эксперт РА», в 2018 году 60 российских банков могут лишиться лицензий. Об этом сообщает РБК.
По мнению экспертов, в зоне риска оказались кредитные организации с неэффективными бизнес-моделями. Доля банков, которые не смогли приспособить свои бизнес-модели к современной ситуации, составляет 25 процентов, считают в «Эксперт РА».
Аналитики агентства прогнозируют, что пять из 60-и организаций, которым грозит отзыв лицензии, входят в топ-50 российских банков по размеру активов.
Речь идет об организациях, которые не смогли адаптироваться к «новой парадигме риск-ориентированного надзора» и перейти к менее рискованной кредитной политике. Самыми «неустойчивыми» окажутся банки со слабым корпоративным управлением, зависящие от одного источника дохода, узкой группы клиентов или экономической конъюнктуры какого-либо региона (отрасли).
Эксперты сочли, что высокий процент банков с неэффективными бизнес-моделями говорит о том, что начатый ЦБ процесс оздоровления банковского сектора не был завершен.
Среди основных проблем сектора «Эксперт РА» назвало невозможность размещать средства в доходные активы, перспективу утраты доступа к основному бизнесу и нехватку капитала на покрытие убытков по ссудам. По мнению агентства, в 2018 году отзывать лицензии будут в основном из-за нарушений законодательства об отмывании денег, а также для ограничения числа банков, имеющих право выдавать банковские гарантии по госконтрактам.
С приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной регулятор начал массово отзывать лицензии у коммерческих банков, развернув программу по оздоровлению банковского сектора. Среди организаций, лишившихся лицензии, было несколько учреждений из российского топ-100. В частности, лицензии лишилась одна из крупнейших кредитных организаций страны «Мастер-банк». В феврале 2018 года Набиуллина заявила, что в 2017-м ЦБ завершил в основную работу по оздоровлению, однако в системе все еще есть проблемы.