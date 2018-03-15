Министр финансов Украины рассказал, грозит ли стране дефолт

Глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк рассказал о том, грозит ли стране дефолт в ближайшие годы. Как он заявил в эфире радио «Новое время», в течение 2018 — 2020 годов стране дефолт не угрожает.

«Никакого дефолта не будет. Я не вижу никаких предпосылок для этого ни в этом году, ни в 2019 году, ни в 2020 году. Дальше будет всё зависеть от того, какие решения будут приниматься», — цитирует его РИА Новости

По его словам, в настоящий момент министерство ведёт работу по сокращению долговой нагрузки на экономику страны в пиковый период выплат по внешним обязательствам, который приходится на 2019 — 2020 года.