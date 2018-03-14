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Счет в пользу рубля — четыре к двум
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Счет в пользу рубля — четыре к двум 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Сегодня рубль имеет шансы на ослабление в ходе утренних торгов, считает начальник аналитического департамента УК БК "Сбережения" Сергей Суверов. В разговоре с корреспондентом "Российской газеты" он предположил, что причиной этому может стать нефть, стоимость которой вчера вечером испытала давление со стороны роста добычи сланцевого черного золота в США.
"Думаю, нефть — это первая тема, которая потянет за собой рубль", — констатирует эксперт. Однако, по его мнению, до конца марта вряд ли стоит ожидать больших колебаний национальной валюты. Причин несколько.
Во-первых, Минфин сократил покупки валюты на 100 миллиардов рублей. Во-вторых, итоги президентских выборов, считают аналитики, добавят определенности и крепости рублю. В-третьих, рынок ожидает дальнейшее снижение ставки Центральным банком — а накануне всегда растет спрос на рублевые облигации, и это работает на укрепление нацвалюты. В-четвертых, налоговый период. Против же курса играют на данный момент нестабильность нефти и повышение ставки ФРС.
Вчера рубль ослабел к доллару и евро в ходе утренних торгов, но к вечеру поведение национальной валюты изменилось. Правда, немного, рубль смог несколько укрепиться к доллару и продолжал слабеть к евро на фоне нефти, стоимость барреля которой к 19:00 вечера по московскому времени опустилась до уровня в 64,54 доллара.
Официальный курс доллара на сегодня, 14 марта, составляет 56 рублей 94 копейки (укрепление на 33 копейки). За один евро дают 70 рублей 16 копеек (укрепление на 35 копеек).
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