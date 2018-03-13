США готовы конкурировать с РФ на рынке газа

В Госдепе заявили о готовности конкурировать с Россией на рынке газа в ЕС

"США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ и экспортер нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ. Существуют 30 уже FSRU (плавучих установок для хранения и регазификации)", — сказала Оудкирк в кулуарах энергетической конференции, которая проходила в Атлантическом совете. Американские компании готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в Европе, заявила РИА Новости заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

"Мы хотим продавать наш газ по всему миру, везде, где цена конкурентоспособна. Для этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения", — резюмировала собеседник агентства. При этом, она признала, что "очевидно, что объем, что США могут продать в ЕС, намного меньше, чем объем, который Россия может продать через ее трубопроводы".

Ранее в ходе дискуссии в Атлантическом совете она высказалась резко против строительства "Северного потока-2", поскольку, по ее мнению, этот проект сделает "Газпром" монополистом и закроет рынок для других альтернативных поставок.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.