Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,06%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов S&P Lima Juniors, промышленности и горнодобывающей промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General подешевел на 0,06%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Aceros Arequip (LM:AREi), которые подорожали на 0,010 п. (1,43%), закрывшись на отметке в 0,710. Котировки Southern Copper Corp (LM:SPC) выросли на 0,40 п. (0,73%), завершив торги на уровне 55,05. Бумаги Intergroup (LM:IFS) выросли в цене на 0,190 п. (0,45%), закрывшись на отметке 42,050.

Лидерами падения стали акции Minsur (LM:MINi), цена которых упала на 0,090 п. (5,08%), завершив сессию на отметке 1,680. Акции Atacocha (LM:ATB) поднялись на 0,020 п. (3,39%), закрывшись на уровне 0,570, а Volcan Minera (LM:VOL_pb) снизились в цене на 0,030 п. (2,56%) и завершили торги на отметке 1,140.

На фондовой бирже Лимы количество подешевевших бумаг (15) превысило количество закрывшихся в плюсе (10), а котировки 12 акций практически не изменились.

Котировки акций Southern Copper Corp (LM:SPC) выросли до исторического максимума, поднявшись на 0,73%, 0,40 п., и завершили торги на отметке 55,05.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле прибавил 1,72%, или 1,05, достигнув отметки $62,24 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 1,55%, или 1,01, до $66,13 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,27%, или 3,60, до отметки $1.314,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN выросла на 0,32% до 3,2720, а котировки EUR/PEN упали на 0,06%, достигнув отметки 4,0163.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,03% до 90,17.