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Инфляция в Венесуэле превысила 6000%
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Инфляция в Венесуэле превысила 6000% 

Вести Экономика 13 марта 2018
Фото: EPA
Цены в Венесуэле выросли на 6147% за 12 месяцев до конца февраля, пишет Reuters со ссылкой на данные Национальной ассамблеи страны.
Эти оценки в целом соответствуют данным независимых экономистов.
Только в феврале этого года инфляция составила 80%, заявили оппозиционные законодатели. В условиях экономического кризиса миллионы венесуэльцев не могут найти или позволить себе основные продукты питания и лекарства.
"Если этот экспоненциальный рост цен продолжится, готовьтесь к инфляции в 131985% в 2018 году", — написал в Twitter оппозиционный законодатель и экономист Анхель Альварадо.
Критики винят в нынешней ситуации жесткий валютный контроль, введенный 15 лет назад покойным президентом Уго Чавесом, а также чрезмерное печатание денег. Курс боливара упал примерно на 98% по отношению к доллару только за последний год.
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