Рапота призвал Минск и Москву не тянуть с решением о формуле цены на газ

"Время еще есть, но оно летит быстро. Желательно не доводить это дело до конца 2019 года, когда опять встанет потребность быстрого решения вопроса и поднятия его на уровень президентов. Надеюсь, этого на сей раз не произойдет и о чем-то (Минск и Москва — ред.) договорятся", — сказал Рапота в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он отметил, что ранее стороны согласовали формулу цены на газ в 2018-2019 годах, сейчас на уровне вице-премьеров двух стран ведутся переговоры об условиях поставки газа в Белоруссию в последующие годы до момента создания единого рынка газа.

В феврале заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко сообщил, что Белоруссия и Россия могут возобновить переговоры по цене на газ для Минска в конце марта.

Белоруссия и РФ решили выработать принципы формирования и функционирования единого рынка газа. В Минске сообщали, что до 1 января 2018 года правительства двух стран должны подготовить соответствующие документы для рассмотрения и дальнейшего принятия. Планировалось, что если все будет согласовано, то этот документ в начале 2019 года стороны предложат партнерам по ЕАЭС , и если партнеры не будут готовы, то единый рынок газа будет создаваться на двусторонней основе.