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Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 0,81%
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Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 0,81% 

Investing.com Россия 6 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских услуг, страхования и производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.
На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 упал на 0,81%, достигнув месячного минимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Fbn Holdings (LAGOS:FBNH), которые подорожали на 0,300 п. (2,63%), закрывшись на отметке в 11,650. Котировки Union Bank LG (LAGOS:UBN) выросли на 0,10 п. (1,52%), завершив торги на уровне 6,60. Бумаги Unilever Nig (LAGOS:UNILEVE) выросли в цене на 0,25 п. (0,47%), закрывшись на отметке 52,80.
Лидерами падения стали акции Fidelitybk (LAGOS:FIDELIT), цена которых упала на 0,240 п. (9,41%), завершив сессию на отметке 2,310. Акции Wapco (LAGOS:WAPCO) поднялись на 3,00 п. (5,66%), закрывшись на уровне 50,00, а Dangsugar (LAGOS:DANGSUG) снизились в цене на 1,10 п. (5,00%) и завершили торги на отметке 20,95.
На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (60) превысило количество закрывшихся в плюсе (24), а котировки 17 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле прибавил 1,76%, или 1,08, достигнув отметки $62,27 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 1,47%, или 0,96, до $66,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,39%, или 5,10, до отметки $1.312,70 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN снизилась на 0,16% до 444,430, а котировки USD/NGN повысились на 0,14%, достигнув отметки 360,500.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,10% до 90,23.
Investing.com Россия: последние новости
Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,85% Рынок акций Финляндии закрылся падением, OMX Helsinki 25 снизился на 0,13% Цены на нефть продолжают повышение на фоне роста цен на рисковые активы
 Ещё 4 источника 
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