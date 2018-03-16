Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,06%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов банковских услуг, технологий и оборудования и ПО и компьютерных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX поднялся на 0,06%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции DNO International (OL:DNO), которые подорожали на 0,24 п. (2,23%), закрывшись на отметке в 10,50. Котировки DNB (OL:DNB) выросли на 2,7 п. (1,70%), завершив торги на уровне 158,7. Бумаги Subsea 7 (OL:SUBC) выросли в цене на 1,7 п. (1,54%), закрывшись на отметке 112,2.

Лидерами падения стали акции Petrol Geo-serv (OL:PGS), цена которых упала на 1,28 п. (5,19%), завершив сессию на отметке 23,37. Акции BW LPG Ltd (OL:BWLPG) поднялись на 0,85 п. (2,33%), закрывшись на уровне 35,70, а Leroy Seafood Group ASA (OL:LSG) снизились в цене на 1,1 п. (2,24%) и завершили торги на отметке 47,7.

На фондовой бирже Осло количество подешевевших бумаг (117) превысило количество закрывшихся в плюсе (60), а котировки 28 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле прибавил 1,75%, или 1,07, достигнув отметки $62,26 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 1,40%, или 0,91, до $66,03 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,37%, или 4,90, до отметки $1.312,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,12% до 9,4805, а котировки USD/NOK повысились на 0,04%, достигнув отметки 7,7172.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,10% до 90,23.