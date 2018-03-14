Госстат КНР: страна будет успешно развиваться, несмотря на протекционистские планы Трампа

"Этой проблеме сейчас уделяют большое внимание. Экспорт оказывает на Китай определенное влияние, однако из трех ключевых факторов, приводящих к росту ВВП КНР (инвестиции, экспорт и потребление — прим. ТАСС), на долю внутреннего потребления приходится более 90% — это и есть главный драйвер развития нашей экономики", — пояснил он, отвечая на вопрос западных журналистов.

По словам чиновника, китайские власти склонны придерживаться оптимистичных взглядов на процесс формирования внешней торговли Китая в ближайшее время, даже несмотря на усиливающиеся в мире протекционистские тенденции. «За последние несколько лет глобальная экономика демонстрирует все более заметные признаки к восстановлению — я считаю, что это крайне благоприятный внешний фактор, — подчеркнул Мао Шэнъюн. — Стоит также напомнить, что структура китайского экспорта постоянно оптимизируется, повышается как качество, так и конкурентоспособность нашей продукции — при таких тенденциях в 2018 году будет наблюдаться устойчивый и стабильный рост».

Официальный представитель ГСУ отметил, что за несколько последних десятилетий активное китайско-американское сотрудничество привело к значительной торгово-экономической интеграции двух стран. «Китай и Соединенные Штаты — две крупные державы, и потому несут ответственность за формирование более оптимальных тенденций в глобальном экономическом развитии», — резюмировал он.

Ранее Трамп распорядился подготовить распоряжение о введении пошлин на ряд товаров из Китая, импорт которых в Соединенные Штаты достигает $60 млрд в год. Как утверждают осведомленные источники, в первую очередь речь идет о технологическом секторе.