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Мировой бизнес проигнорировал отравление Скрипаля
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мировой бизнес проигнорировал отравление Скрипаля и увлекся Россией 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: © REUTERS / Peter Nicholls
Крупнейшая европейская компания по управлению активами Amundi Asset Management сохраняет оптимизм в отношении российских еврооблигаций и российской валюты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Сергея Стриго, который курирует в компании вложения в облигации и валюты развивающихся стран.
«Нам по-прежнему нравится Россия с точки зрения возможности для инвестиций. При нынешнем уровне цен на нефть ее макроэкономические показатели остаются очень сильными», — сказал он.
По словам Стриго, рост геополитической напряженности вряд ли повлияет на его позитивный настрой в отношении российских активов. Как отмечает агентство, представитель Amundi Asset Management принимал участие в размещении российских еврооблигаций на четыре миллиарда долларов, которое прошло на фоне обвинений Москвы в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
На фоне международного скандала Министерство финансов России разместило евробонды в общей сложности на четыре миллиарда долларов. При этом спрос со стороны инвесторов значительно превысил этот объем и достигал семи миллиардов долларов. Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39 процентов), США (25 процентов) и России (22 процента).
Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в сквере в британском Солсбери 4 марта. Оба находились в бессознательном состоянии. Позже стало известно, что бывший полковник ГРУ и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.
14 марта Лондон принял решение выслать 23 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон грата. Вслед за Великобританией о высылке российский дипломатов сообщили США, Австралия, Украина, Канада и другие страны, всего 26 государств. Меры коснулись в общей сложности более 150 сотрудников представительств России за рубежом.
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