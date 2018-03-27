Мировой бизнес проигнорировал отравление Скрипаля и увлекся Россией

«Нам по-прежнему нравится Россия с точки зрения возможности для инвестиций. При нынешнем уровне цен на нефть ее макроэкономические показатели остаются очень сильными», — сказал он. Крупнейшая европейская компания по управлению активами Amundi Asset Management сохраняет оптимизм в отношении российских еврооблигаций и российской валюты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Сергея Стриго, который курирует в компании вложения в облигации и валюты развивающихся стран.

По словам Стриго, рост геополитической напряженности вряд ли повлияет на его позитивный настрой в отношении российских активов. Как отмечает агентство, представитель Amundi Asset Management принимал участие в размещении российских еврооблигаций на четыре миллиарда долларов, которое прошло на фоне обвинений Москвы в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На фоне международного скандала Министерство финансов России разместило евробонды в общей сложности на четыре миллиарда долларов. При этом спрос со стороны инвесторов значительно превысил этот объем и достигал семи миллиардов долларов. Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39 процентов), США (25 процентов) и России (22 процента).

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в сквере в британском Солсбери 4 марта. Оба находились в бессознательном состоянии. Позже стало известно, что бывший полковник ГРУ и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.