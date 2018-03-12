Зарплаты чиновников уравняют

«Эта идея министра о том, что в системе вне зависимости от того, работаешь ты в министерстве [экономического развития] или в другом ведомстве, оплата труда должна быть одинаковой», — сказал Шувалов. Система оплаты труда в российских министерствах и ведомствах должна быть унифицирована. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов , сообщает РБК.

«Чтобы люди не думали о потерях в заработке при переходе из одного ведомства в другое, в системе должна быть унифицированная система оплаты труда», — сказал чиновник.

Вопрос должен быть проработан при подготовке указа президента о системе органов исполнительной власти, считает Шувалов.

«Существует деление на ведомства, на самом верху — министерства, дальше — различные ведомства работают. Так вот, внутри системы должна быть унифицированная система оплаты труда. Это Максим Станиславович Орешкин (глава Минэкономразвития — прим. «Ленты.ру») продвигает, я поддерживаю его в этом, и наша общая задача сейчас в рамках комиссии по административной реформе и во взаимодействии с администрацией президента — довести до практического решения», — подчеркнул первый вице-премьер (цитата по ТАСС). «После инаугурации всегда подписывается соответствующий указ — наша ответственность в эти несколько недель отработать с администрацией президента , чтобы это (унификация зарплат — прим. «Ленты.ру» ) заработало», — отметил он.

Минэкономразвития разрабатывает единый порядок выплаты премий, который будет зависеть от результатов каждого госслужащего. Действующий закон о госслужбе предусматривает, что размеры денежных поощрений определяются представителем нанимателя, а их максимальный размер не ограничивается.

Средняя заработная плата служащих федеральных госорганов в 2017 году выросла на 2,7 процента, до 118,8 тысячи рублей в месяц.