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Зарплаты чиновников уравняют
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Зарплаты чиновников уравняют 

Lenta.ru 12 марта 2018
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Система оплаты труда в российских министерствах и ведомствах должна быть унифицирована. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщает РБК.
«Эта идея министра о том, что в системе вне зависимости от того, работаешь ты в министерстве [экономического развития] или в другом ведомстве, оплата труда должна быть одинаковой», — сказал Шувалов.
«Чтобы люди не думали о потерях в заработке при переходе из одного ведомства в другое, в системе должна быть унифицированная система оплаты труда», — сказал чиновник.
Вопрос должен быть проработан при подготовке указа президента о системе органов исполнительной власти, считает Шувалов.
«После инаугурации всегда подписывается соответствующий указ — наша ответственность в эти несколько недель отработать с администрацией президента, чтобы это (унификация зарплат — прим. «Ленты.ру») заработало», — отметил он.
«Существует деление на ведомства, на самом верху — министерства, дальше — различные ведомства работают. Так вот, внутри системы должна быть унифицированная система оплаты труда. Это Максим Станиславович Орешкин (глава Минэкономразвития — прим. «Ленты.ру») продвигает, я поддерживаю его в этом, и наша общая задача сейчас в рамках комиссии по административной реформе и во взаимодействии с администрацией президента — довести до практического решения», — подчеркнул первый вице-премьер (цитата по ТАСС).
Минэкономразвития разрабатывает единый порядок выплаты премий, который будет зависеть от результатов каждого госслужащего. Действующий закон о госслужбе предусматривает, что размеры денежных поощрений определяются представителем нанимателя, а их максимальный размер не ограничивается.
Средняя заработная плата служащих федеральных госорганов в 2017 году выросла на 2,7 процента, до 118,8 тысячи рублей в месяц.
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