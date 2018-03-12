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Эстония не подписала заявление против «Северного потока-2»
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В Эстонии не захотели подписывать заявление против «Северного потока-2» 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Глава национально парламента Эстонии Эйки Нестор отказался подписывать вместе со всеми заявление стран Балтии и Польши против прокладки газопровода "Северный поток-2", сообщает Sputnik Эстония.
По информации канцелярии эстонского парламента, Нестор в день подписания заявления 11 марта должен был находиться в Вильнюсе, на торжествах по случаю празднования столетия со дня восстановления независимости Литвы.
Позже Нестор объяснил, почему не стал подписывать документ вместе с другими странами 11 марта и сделал это лишь на следующий день. "Причина, по которой я делаю это сегодня, простая. От имени эстонского государства я подписываю лишь те заявления, которые прочитал заранее. Это заявление разрабатывалось совместно Литвой и Польшей, и только сегодня утром я получил его текст, к которому теперь решил присоединиться", — написал Эйки Нестор в письме, опубликованном канцелярией парламента.
"Эстония рассматривает Nord Stream 2 как политический проект", — отметил Нестор.
Эксперты называют и другую причину отсутствия подписи Эстонии под критическим по отношению к "Северному потоку-2" документом, принятым спикерами парламентов Литвы, Латвии и Польши. Как сообщил Sputnik Эстония директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев, в подобных заявлениях нет никакого практического смысла: "Аналогичная реакция у этих стран была, когда строился еще первый газопровод "Северный поток". Понятно, что им не нравится, что газопровод пройдет мимо них".
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 Ещё 6 источников 
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