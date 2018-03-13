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Бельгия инвестирует в Крым
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Бельгийские бизнесмены вложат в Крым 50 миллионов евро назло Брюсселю 

Ридус 5 часов назад
Фото: © Алексей Павлишак/ТАСС
На Ялтинский международный экономический форум в Крыму в апреле 2018 года приедет бельгийская делегация из 15 депутатов и предпринимателей, которые намерены инвестировать более 50 миллионов евро в производство стройматериалов и строительство коммерческой недвижимости, а также развитие портов.
«Участниками IV ЯМЭФ, который пройдет с 19 по 21 апреля, станут более 3 тысячи человек, включая свыше 500 гостей из 60 стран. Официальная группа действующих парламентариев, бизнесменов и экспертов из Бельгии впервые посетит Крым после воссоединения региона с Россией в 2014 году», — пишет газета «Известия» со ссылкой на сопредседателя оргкомитета форума Андрея Назарова.
«Крым дает много возможностей для развития бизнеса. Это отличное место для торговли, а приятные погодные условия способствуют развитию туризма. Я еду на полуостров, чтобы привлечь инвестиции в сферу портовой инфраструктуры. Мы планируем вложить более €50 миллионов», — рассказал журналистам торговый советник порта в городе Антверпен, владелец логистической компании Flanders Maritime Port Services Петр Вергаувен.
Другой участник форума, сенатор Анке Ван Дермеерш, отметила, что форум будет способствовать развитию не только бизнеса, но сотрудничества в сфере культуры и образования.
Депутат нижней палаты федерального парламента Бельгии Филипп Девинтер назвал визит иностранных делегаций в Крым четким сигналом для Брюсселя и других европейских столиц о необходимости пересмотреть политику санкций в отношении России.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер пообещал «жестче» наказывать за поездки и деловые контакты с Крымом.
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 Ещё 9 источников 
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