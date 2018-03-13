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Россия допустила иностранцев к добыче урана
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Россия привлекла Китай к добыче урана 

Вести Экономика 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Россия впервые допустит иностранцев к добыче урана в России: "Росатом" договорился с китайской CNNC, которая вложит 16 млрд руб. в российский рудник урана.
Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития (ИФРР) и "Росатом" подписали соглашение о создании совместной компании для добычи урана в России.
В проекте стоимостью 18,5 млрд руб. примут участие дочерние компании "Росатома" — "Атомредметзолото" (АРМЗ) и Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО). Доля ИФРР в проекте — 49%, ППГХО — 51%.
Деньги предоставит Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC).
ИФРР, наполняемый китайскими партнерами, вложит в капитал совместной компании 2,5 млрд руб., а в целом фонд потратит на проект 16,1 млрд руб.
Партнеры сегодня начали строительство нового уранового рудника на Приаргунском производственном горно-химическом объединении.
Рудник расположен на Аргунском и Жерловом месторождениях с общими запасами 40 тыс. тонн урана.
В 2023 г. планируется ввести в эксплуатацию первую очередь рудника и добыть первую тонну урановой руды, а к 2026 г. комбинат выйдет на проектную мощность в 850 тыс. тонн руды в год.
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