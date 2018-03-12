В Польше призвали не закупать электроэнергию в России 

Глава польского Минэнерго Кшиштоф Тхужевский призвал не закупать в будущем электроэнергию, выработанную производителями РФ.
Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский выступил за то, чтобы отказаться от закупок электроэнергии, выработанной российскими производителями.
«На традиционной энергетике в странах Евросоюза лежит бремя дотаций на возобновляемую энергетику. Мы платим за заботу о здоровье и окружающей среде, а также в ЕС необходимо соблюдать жесткие эмиссионные требования», — приводит со ссылкой на литовские СМИ слова Тхужевского РИА Новости.
Глава Минэнерго Польши добавил, что в России не существует подобных огрничений, что, по его мнению, ставит участников энергетического рынка в неравные конкурентные условия.
«Поэтому в Российской Федерации электроэнергия дешевле. Я сторонник того, чтобы ее там вообще не закупать», — отметил Тхужевский.
Он также заявил, что Польша полностью обеспечивает себя электроэнергией, «не закупая ее ни в России, ни в Белоруссии, ни на Украине».