В Польше призвали не закупать электроэнергию в России 

«Поэтому в Российской Федерации электроэнергия дешевле. Я сторонник того, чтобы ее там вообще не закупать», — отметил Тхужевский.

Глава Минэнерго Польши добавил, что в России не существует подобных огрничений, что, по его мнению, ставит участников энергетического рынка в неравные конкурентные условия.