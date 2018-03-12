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Страны Прибалтики вообще не имеют никакого отношения к «Северному проекту-2» — эксперт
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Страны Прибалтики вообще не имеют никакого отношения к «Северному проекту-2» — эксперт 

ТК «Звезда» 12 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
По мнению эксперта Сергея Правосудова, Молдавия, выступая против российских газовых проектов работает в ущерб своим национальным интересам.
Генеральный директор института национальной энергетики Сергей Правосудов в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что «страны Прибалтики и Польша вообще не имеют никакого отношения к проекту (»Северный поток-2» — прим. ред.) и никоим образом пострадать не могут».
«Транзит, например, через Польшу идет по газопроводу «Ямал-Европа». На территории Белоруссии, он принадлежит "Газпрому" на 100%, а на территории Польши на 48%. Когда будет настроен «Северный поток-2», на него газ не будет перебрасываться», — сказал Правосудов.
Он подчеркнул, что газотранспортная система Украины не принадлежит российскому холдингу. При этом транзитный тариф по территории Украины существенно выше, чем по действующему «Северному потоку» и по «Ямал-Европе». Поэтому естественно российский холдинг старается минимизировать объем транзита по территории этой страны.
«Что касается Молдавии, то она может каким-то образом пострадать, потому что газ в Молдавию попадает с Украины. Если Киев и дальше будет завышать тарифы на транспортировку газа, то «Газпрому» будет все менее и менее выгодно отправлять газ по этому маршруту. Так что Молдавии нужно подумать о том, чтобы выступать против всех российских проектов, а подумать о своих интересах в первую очередь. Потому что, если украинские власти будут дальше бесконтрольно увеличивать и так самый высокий тариф на транзит, то Молдавия тоже может от этого пострадать», — также подчеркнул эксперт.
Он отметил, что все пять стран, которые в воскресенье выступили против «Северного потока-2» (Латвия, Литва, Польша, Молдавия Украина), так или иначе были против первого «Северного потока», но их позиция ни к чему не привела, потому что остальные страны ЕС — потребители этого газа всегда говорили о своей заинтересованности в этом проекте и сейчас то же самое происходит в отношении «Северного потока-2».
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