Страны Прибалтики вообще не имеют никакого отношения к «Северному проекту-2» — эксперт

По мнению эксперта Сергея Правосудова, Молдавия , выступая против российских газовых проектов работает в ущерб своим национальным интересам.

«Транзит, например, через Польшу идет по газопроводу «Ямал-Европа». На территории Белоруссии , он принадлежит "Газпрому" на 100%, а на территории Польши на 48%. Когда будет настроен «Северный поток-2», на него газ не будет перебрасываться», — сказал Правосудов.

Он подчеркнул, что газотранспортная система Украины не принадлежит российскому холдингу. При этом транзитный тариф по территории Украины существенно выше, чем по действующему «Северному потоку» и по «Ямал-Европе». Поэтому естественно российский холдинг старается минимизировать объем транзита по территории этой страны.

«Что касается Молдавии, то она может каким-то образом пострадать, потому что газ в Молдавию попадает с Украины. Если Киев и дальше будет завышать тарифы на транспортировку газа, то «Газпрому» будет все менее и менее выгодно отправлять газ по этому маршруту. Так что Молдавии нужно подумать о том, чтобы выступать против всех российских проектов, а подумать о своих интересах в первую очередь. Потому что, если украинские власти будут дальше бесконтрольно увеличивать и так самый высокий тариф на транзит, то Молдавия тоже может от этого пострадать», — также подчеркнул эксперт.