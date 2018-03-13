На Украине введут в оборот новые деньги

«Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении», — отмечается в сообщении НБУ. На Украине вместо бумажных купюр стоимостью 1,2,5 и 10 гривен введут металлические монеты соответствующего номинала. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Презентация монет пройдет в Нацбанке 14 марта, в ней примут участие представители Департамента денежного обращения и Банкнотно-монетного двора НБУ, а также авторы эскизов новых денег.

В январе НБУ выпустил памятные монеты из недрагоценных металлов, посвященные солдатам Вооруженных сил Украины, участвовавшим в боях за донецкий аэропорт. Тираж монет достоинством 10 гривен составил один миллион экземпляров.

В апреле 2016 года украинский регулятор ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 500 гривен с усовершенствованной системой защиты.