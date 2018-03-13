Ещё
На Украине введут в оборот новые деньги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине введут в оборот новые деньги 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Украине вместо бумажных купюр стоимостью 1,2,5 и 10 гривен введут металлические монеты соответствующего номинала. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
«Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении», — отмечается в сообщении НБУ.
Презентация монет пройдет в Нацбанке 14 марта, в ней примут участие представители Департамента денежного обращения и Банкнотно-монетного двора НБУ, а также авторы эскизов новых денег.
В январе НБУ выпустил памятные монеты из недрагоценных металлов, посвященные солдатам Вооруженных сил Украины, участвовавшим в боях за донецкий аэропорт. Тираж монет достоинством 10 гривен составил один миллион экземпляров.
В апреле 2016 года украинский регулятор ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 500 гривен с усовершенствованной системой защиты.
Lenta.ru: последние новости
Евросоюз вступился за Украину в споре с «Газпромом» Госдеп посчитал бессмысленной блокировку «Северного потока-2» В Крым заманят «винными деревнями»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разработчик «Новичка» оценил шансы Скрипаля118
Скрипаля могла отравить Украина318
Россия отказалась отвечать на ультиматум Лондона106
«Сожалею, что я вас всех не расстрелял»164
Директор DJ Грува назвал причину убийства тещи14
Видео
05:08
Скрипаля могла отравить Украина
В мире Украина
02:54
В Сети появилось якобы завещание Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Грузовик въехал в подземный переход в Москве
Происшествия ДТП
00:18
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Новости Москвы
05:28
Матвиенко назвала Скрипаля «сбитым летчиком»
Политика
01:00
Бузову решили выдвинуть кандидатом в мэры Москвы
Шоу-бизнес
00:59
Пригожин прокомментировал конфликт с Пугачевой
Шоу-бизнес
07:16
Киев готовит обвинение для Савченко
В мире Украина
05:08
Разработчик «Новичка» оценил шансы Скрипаля
Происшествия В мире
00:56
Любопытный морж решил помочь вахтовикам
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение