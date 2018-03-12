Украину захотели лишить нового транша ЕС

Евросоюз может отказать Украине в новом транше макрофинансовой помощи из-за ситуации с государственными дотациями в агропромышленном комплексе страны, которые достаются местным олигархам, сообщили украинские СМИ.

В схеме распределения дотаций евродепутаты обнаружили признаки коррупции, сообщает «Новое время».

Евродепутат Альберто Сирио заявил, что 35% государственных дотаций всего украинского АПК были распределены в пользу одного из крупнейших агрохолдингов страны — промышленного монополиста «Мироновский хлебопродукт. При этом главный акционер компании находится в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes

В то же время малые и средние фермерские предприятия, нуждающиеся в помощи, не попали в список дотируемых направлений.

В августе украинские СМИ сообщали, что „миллиарды Януковича“ пошли на бюджетные дотации богатым друзьям президента Украины Петра Порошенко — „аграрным баронам“. В том числе назывался „Мироновский хлебопродукт“ Юрия Косюка

В пятницу сообщалось, что ЕК одобрила предложение о предоставлении Украине 1 млрд евро в рамках программы макрофинансовой поддержки.