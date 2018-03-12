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Украину захотели лишить нового транша ЕС
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Украину захотели лишить нового транша ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 12 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Евросоюз может отказать Украине в новом транше макрофинансовой помощи из-за ситуации с государственными дотациями в агропромышленном комплексе страны, которые достаются местным олигархам, сообщили украинские СМИ.
В схеме распределения дотаций евродепутаты обнаружили признаки коррупции, сообщает «Новое время».
Евродепутат Альберто Сирио заявил, что 35% государственных дотаций всего украинского АПК были распределены в пользу одного из крупнейших агрохолдингов страны — промышленного монополиста «Мироновский хлебопродукт. При этом главный акционер компании находится в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes.
В то же время малые и средние фермерские предприятия, нуждающиеся в помощи, не попали в список дотируемых направлений.
В августе украинские СМИ сообщали, что „миллиарды Януковича“ пошли на бюджетные дотации богатым друзьям президента Украины Петра Порошенко — „аграрным баронам“. В том числе назывался „Мироновский хлебопродукт“ Юрия Косюка.
В пятницу сообщалось, что ЕК одобрила предложение о предоставлении Украине 1 млрд евро в рамках программы макрофинансовой поддержки.
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