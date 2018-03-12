Китай подвержен риску банковского кризиса

Москва, 12 марта — «Вести. Экономика». Китай, Канада и Гонконг входят в число стран, наиболее подверженных риску банковского кризиса, пишет Bloomberg со ссылкой на Банк международных расчетов.

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Канада, экономика которой росла в прошлом году максимальными темпами с 2011 г., подвержена риску из-за высокого уровня задолженности домохозяйств по кредитным картам и долга в экономике в целом. Задолженность домохозяйств также рассматривается как фактор риска для Китая и Гонконга, следует из доклада Банка международных расчетов. "В настоящее время индикаторы указывают на нарастание рисков в ряде стран", — написали аналитики Инаки Алдасоро, Клаудио Борио и Матиас Дреманн. Некоторые результаты исследования оказались неожиданными. Так, аналитики не считают, что Италия подвержена риску, несмотря на медленно растущую экономику и большой объем «плохих» долгов у банков.

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Долговые риски ослабят, но не остановят рост в Азии ОЭСР предупредила о повышении долгового риска На Канаду надвигается экономический кризис? В то время как эксперты указали на риски для Китая, ключевой индикатор — разница между соотношением кредитов к ВВП и его долгосрочной тенденцией — показал улучшение. Показатель снизился до 16,7% в III квартале 2017 г. с пикового уровня 28,9%, достигнутого в марте 2016 г., и оказался на минимуме с 2012 г. Это может свидетельствовать о том, что правительство страны добивается прогресса в своем стремлении снизить риски в финансовом секторе. Как сообщали «Вести. Экономика», в сентябре 2017 г. международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Китая впервые с 1999 г., указав на риски, связанные с ростом долга. В мае 2017 г. Moody∎s Investors Service снизило рейтинг второй по величине экономики мира, сославшись на аналогичные опасения по поводу долговых рисков в экономике и последствий для государственных финансов. Усилия Китая по снижению уровня долга активизировались после XIX съезда Коммунистической партии, прошедшего в конце октября. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на открытии съезда партии, что меры Пекина по ограничению высоких уровней долга продолжатся как часть структурных реформ на стороне предложения. Аналитики ожидают, что власти Китая продолжат активизировать свои усилия в этом году, сосредоточившись на долгах местных правительств, растущих уровнях задолженности компаний и домохозяйств и работе с «компаниями-зомби», писало агентство Reuters.