В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки 23 марта

Дмитриева не сказал, насколько именно может уменьшиться ставка. Это обсудит совет директоров, если согласиться с тем, что ее можно сделать ниже. На решение повлияет ряд факторов, в том числе — индикаторы и ожидания рынка, мнение аналитиков.

Сейчас рынок настроен на снижение ключевой ставки, добавил Дмитриев.