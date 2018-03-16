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В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки 23 марта
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В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки 23 марта 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: Российская Газета
Ключевая ставка может быть снижена Центробанком 23 марта. Департамент денежно-кредитной политики регулятора предложил уменьшить ее совету директоров. Об этом рассказал директор департамента Игорь Дмитриев РИА Новости. Сейчас ключевая ставка — 7,5 процента.
Дмитриева не сказал, насколько именно может уменьшиться ставка. Это обсудит совет директоров, если согласиться с тем, что ее можно сделать ниже. На решение повлияет ряд факторов, в том числе — индикаторы и ожидания рынка, мнение аналитиков.
Сейчас рынок настроен на снижение ключевой ставки, добавил Дмитриев.
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