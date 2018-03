Объем «плохих» кредитов в банках ЕС составил $1,17 трлн

Наибольшие проблемы у банков из европейских стран, столкнувшихся с тяжелыми последствиями от долгового кризиса. Например, Греция, которая еще не завершила программу спасения, возглавляет список стран с самой высокой долей неработающих кредитов (кредиты с просрочкой более 1 дня в Греции составляют 50% от всех выданных кредитов). В Италии больше всего плохих долгов в абсолютном выражении (224,2 млрд евро, 25% от всех выданных кредитов просроченные).

В последнее время европейские банки начали вновь увеличивать штат сотрудников впервые за несколько лет постоянных увольнений. Основные направления привлечения нового персонала — аудит и технологические департаменты, то есть делается упор на упорядочение и проверку и идёт «разгребание завалов», отмечает аналитик.

Банки, на которые приходится примерно $17 трлн активов, или приблизительно одна треть общей суммы активов ГСЗБ (глобальных системно-значимых банков), могут по-прежнему иметь недостаточный для долгосрочной устойчивости уровень прибыли даже в 2019 году.

МВФ даже называет конкретные банки, которые получат прибыль ниже среднего. Это Deutsche Bank , Barclays, Citigroup, Societe Generale, Unicredit, Standard Chartered Bank (SCB), Sumitomo Mitsui Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group.