Рубль уступает доллару и евро на фоне геополитических рисков

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил 5 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 57,51 рубля, курс евро повысился на 17 копеек, до 70,85 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Давление на рубль сохранится на фоне общего ухудшения отношения к России в мире и расширения санкций США , уверен аналитик «Альпари» Владислав Антонов . Он напоминает, что санкции были введены в связи с вмешательством России в выборы в США и кибератаками.

«В связи с ухудшением геополитического фона у трейдеров пропал интерес к «россиянину». Ожидаю по рублю ослабление к доллару, в результате пара USD/RUB дойдет до отметки 57,75 рубля за «американца». Для пары EUR/RUB ближайший целевой уровень находится на значении 71,2 рубля за единицу европейской валюты», — комментирует эксперт.

Рубль довольно часто в марте-апреле теряет импульс после сильного старта начала года, продолжает аналитик FxPro Александр Купцикевич

«Однако на этот раз политические перипетии уже с конца февраля подавляют рост российской валюты, а традиционная предвыборная осторожность игроков рынка дополнительно усиливают отток из российских активов и рубля», — указывает он.

Продуктовый виджет

Впрочем, основному драйверу российской валюты — нефти — пока удается избегать распродажи, оставаясь вблизи 65 долларов за баррель марки Brent, констатирует эксперт. По его словам, «черному золоту» помогает сильная статистика, настраивающая на оптимизм в отношении темпов роста потребления энергии.

По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 65,16 доллара.

Однако особых драйверов для движения нефти нет, добавляет аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов . «Несмотря на довольно большую амплитуду колебаний, нефть находится в боковике с границами 62—67 доллара за баррель и вряд ли выйдет из нее в ближайшие дни», — сомневается эксперт.

Пр этом он допускает, что может прибавить сегодня по отношению к доллару копеек 30—40. «Фундаментально российская валюта очень сильна, прежде всего, из-за сильного положительного торгового баланса. Поэтому, устояв перед „британским“ негативом, рубль готов продолжить укрепление», — поясняет Антонов.