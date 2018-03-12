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Германия готовит ответ на импортные тарифы в США
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Германия готовит ответ на импортные тарифы в США 

Вести Экономика 12 марта 2018
Фото: EPA
Германия осудила шаги президента Дональда Трампа по введению тарифов на импорт металлов в США, заявив, что Европе нужен единый ответ на угрозу, и повторив критику со стороны Китая о том, что такая мера рискует подорвать глобальную торговую систему.
"Политика Трампа ставит под угрозу порядок свободной глобальной экономики", — заявила агентству Reuters министр экономики Германии Бригитта Циприс по электронной почте.
"Он не хочет понимать архитектуру (торговли), основанную на правилах системы открытых рынков. Любой, кто ставит под сомнение это, ставит под угрозу процветание, рост и занятость", — отметила министр.
Европа является крупнейшим экспортером стали в США, на долю которой приходится почти 5 млн тонн общего годового импорта из около 35 млн, а Брюссель предупредил Трампа, что он наложит контрмеры, если тарифы навредят торговле.
Как писали "Вести. Экономика", президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении тарифов на импорт стали в размере 25% и 10% для алюминия, освободив от тарифов Канаду и Мексику.
Трамп заявил, что демпинг со стороны иностранных производителей является "нападением на нашу страну". По его словам, лучшим результатом принимаемых мер станет то, что компании переместят свое производство на территорию США.
Глава Белого дома подчеркнул, что производство отечественных металлов имеет жизненно важное значение для национальной безопасности.
"Если вы не хотите платить по тарифам, перевезите свой завод в США", — добавил Трамп в окружении американских рабочих сталелитейной отрасли.
В Белом доме также допустили исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".
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