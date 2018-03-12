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По секрету: магазины одежды массово закрываются
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По секрету: магазины одежды массово закрываются 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:

Почему магазины одежды массово закрываются

Одёжный ритейл в его привычном виде умирает. И дело не только в расцвете онлайн-торговли

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