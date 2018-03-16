По секрету: «Худший день года»

Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы: Почему магазины одежды массово закрываются

Худший день года Одёжный ритейл в его привычном виде умирает. И дело не только в расцвете онлайн-торговли

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