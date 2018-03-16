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По секрету: «Худший день года»
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По секрету: «Худший день года» 

Рамблер 17 часов назад
Фото: giphy
Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:

Почему магазины одежды массово закрываются

Одёжный ритейл в его привычном виде умирает. И дело не только в расцвете онлайн-торговли

Худший день года

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