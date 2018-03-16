По секрету: «Худший день года» 

Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:
Почему магазины одежды массово закрываются
Одёжный ритейл в его привычном виде умирает. И дело не только в расцвете онлайн-торговли
Худший день года
Флорист Алексей Макурин объясняет, почему в цветочном бизнесе 8 марта — худший день года
Как работать с теми, кого вы ненавидите
Автор книги «В команде с врагом» Адам Каханэ дает несколько полезных советов о том, как работать с теми, кого вы недолюбливаете или кому не доверяете
Как виртуальные отношения заменяют китайцам свидания и секс
В Китае не менее 200 млн одиноких взрослых. Больше населения целой России. Жизнь холостяков скрашивают виртуальные отношения. Это целая индустрия, которая предлагает массу вариантов на любой вкус и кошелёк: от романтических компьютерных игр — до аренды реальных молодых людей
Что делать, если на Дудя нет денег
YouTube — хорошая площадка для демонстрации необычного товара. У начинающих бизнесменов часто хватает денег, чтобы купить рекламу у блогеров уровня Юрия Дудя. Однако от блогеров второго эшелона тоже может быть польза, но есть нюансы