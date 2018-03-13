Белоруссия и Россия обсудят поставки молока

Минск и Москва проведут переговоры по вопросу поставок белорусского молока

Белоруссия и Россия в ближайшее время проведут в Москве переговоры на уровне вице-премьеров по вопросу поставок в РФ белорусской молочной продукции, сообщил во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц

"Белоруссия продолжает переговоры с Россией по урегулированию ситуации с поставками молока и молочной продукции. В ближайшее время в Москве для обсуждения данного вопроса запланирована встреча на уровне вице-премьеров", — приводит агентство Белта слова министра. Россельхознадзор планировал с 26 февраля ограничить ввоз из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции для переработки. Ведомство объясняло это продолжающимся поступлением из страны небезопасного сырья. Затем введение запрета было перенесено на 6 марта, а потом — на 15 марта. Запрет не распространяется на молоко в потребительской упаковке.

Он добавил, что белорусская сторона предложила для урегулирования дорожную карту, в которой обозначены позиции Белоруссии и учтены позиции РФ.

"Уверен, что рассмотрение и принятие этой дорожной карты снимет запрет поставок наших предприятий на российский рынок", — отметил Заяц.

По его словам, "все есть шансы, чтобы сесть за стол переговоров и договориться по доступу нашей продукции на рынки России".