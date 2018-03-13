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Белоруссия и Россия обсудят поставки молока
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Минск и Москва проведут переговоры по вопросу поставок белорусского молока 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Белоруссия и Россия в ближайшее время проведут в Москве переговоры на уровне вице-премьеров по вопросу поставок в РФ белорусской молочной продукции, сообщил во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц.
Россельхознадзор планировал с 26 февраля ограничить ввоз из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции для переработки. Ведомство объясняло это продолжающимся поступлением из страны небезопасного сырья. Затем введение запрета было перенесено на 6 марта, а потом — на 15 марта. Запрет не распространяется на молоко в потребительской упаковке.
"Белоруссия продолжает переговоры с Россией по урегулированию ситуации с поставками молока и молочной продукции. В ближайшее время в Москве для обсуждения данного вопроса запланирована встреча на уровне вице-премьеров", — приводит агентство Белта слова министра.
Он добавил, что белорусская сторона предложила для урегулирования дорожную карту, в которой обозначены позиции Белоруссии и учтены позиции РФ.
"Уверен, что рассмотрение и принятие этой дорожной карты снимет запрет поставок наших предприятий на российский рынок", — отметил Заяц.
По его словам, "все есть шансы, чтобы сесть за стол переговоров и договориться по доступу нашей продукции на рынки России".
Министр также напомнил, что в этом марте планируется провести совместную коллегию аграрных ведомств Белоруссии и России, где планируется согласовать балансы взаимных поставок продовольствия. Эти балансы затем станут основой для поставок продукции на российский рынок, подчеркнул он.
"С уверенностью могу сказать, что остатков антибиотиков в нашей продукции нет и не может быть. Сырье, которое сегодня поступает из хозяйств на молочное предприятие, подвергается очень тщательному контролю. Тот же контроль есть и в процессе переработки. При отгрузке готовой продукции каждая партия исследуется в лабораториях", — заключил министр.
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