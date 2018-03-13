Трамп нашел себе нового советника по экономике

Политический обозреватель и комментатор Лоуренс Кудлоу является основным кандидатом на должность главного советника по экономике президента США Дональда Трампа , передает телекомпания CNN.

По данным источника CNN, глава Белого дома уже заявил о том, что предпочитает Кудлоу другим кандидатам.

В то же время, как отмечает издание, Трамп известен своим непостоянством и до официального объявления рано говорить о том, что Кудлоу станет новым экономическим советником.

Кандидатура Кудлоу необычна тем, что он поддерживает взгляды Кона, который выступал против введения тарифов на импорт стали и алюминия в США.

70-летний Кудлоу является известным в США аналитиком и политическим комментатором, имеющим консервативные взгляды. Он вел новостную телепередачу на телеканале CNBC, а сейчас публикует свои аналитические статьи в американских печатных изданиях и на различных сайтах.

В ходе избирательной кампании 2016 года Кудлоу занимал пост советника Трампа по разработке налоговой политики.

Как писали "Вести. Экономика", директор Национального экономического совета при администрации США Гэри Кон в начале марта заявил о том, что уходит в отставку.

Об этом со ссылкой на заявление администрации президента США Дональда Трампа сообщили ряд СМИ. Как отмечается, Кон назвал "честью" работу в администрации Трампа, "в особенности в плане принятия исторической налоговой реформы".

После заявления о намерениях Трампа объявить о тарифах на сталь и алюминий в СМИ появились сообщения о том, что главный советник по экономике Белого дома выступает против данной инициативы и уйдет в отставку, если президент США все же объявит о подобной мере.