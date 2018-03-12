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США продолжают лидировать в мировом экспорте оружия
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Исследование: США продолжают лидировать в мировом экспорте оружия 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: © Flickr / The U.S. Army
США продолжают оставаться крупнейшим в мире экспортером основных видов обычных вооружений, поставки в период с 2013 по 2017 годы были выше российских, второго по величине экспортера, на 58%.
Об этом в понедельник сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) в связи с публикацией данных о поставках основных видов обычных вооружений и военного оборудования в период с 2013 по 2017 годы.
База данных института охватывает период с 1950 года, и в описании тенденций международных военных трансферов эксперты института пользуются средними показателями пятилетнего периода.
"Поставки вооружения из США в 2013-2017 годах, основанные на подписанных во время администрации Обамы сделках, достигли самого высокого уровня с конца 1990-х годов", — сказала директор программы СИПРИ по трансферам вооружений и военных расходов Од Флёран, ее слова процитированы в сообщении для прессы. По словам Флёран, уже имеющиеся сделки, а также контракты, заключенные в 2017 году, позволяют говорить о том, что США останутся в ближайшие годы крупнейшим экспортером вооружений.
Рейтинг экспортеров
Согласно опубликованному СИПРИ рейтингу, пятерку крупнейших поставщиков вооружения, как и ранее, продолжают возглавлять США. На долю страны в общем объеме глобального экспорта оружия приходится 34%. Главными клиентами США аналитики СИПРИ называют Саудовскую Аравию (18% экспорта из США), Объединенные Арабские Эмираты (7,4%) и Австралию (6,7%). В целом за прошедшие пять лет США поставили свое вооружение в 98 государств, и экспортные поставки страны за прошедшие пять лет выросли по сравнению с периодом с 2008 по 2012 годы на 25%. Большего всего за прошедшие пять лет США экспортировали в страны Ближнего Востока (49%). На страны Азии и Океании пришлось 33%.
Второе место в списке крупнейших экспортеров, как и по данным двух предыдущих пятилетних периодов, отдано России. Ее доля в международном экспорте вооружений, однако, сократилась за прошедшее пятилетие на 7,1% по сравнению с 2008-2012 годами и составила 22%. Главными получателями трансфера из России за последние пять лет стали Индия (35% российского экспорта), Китай (12%) и Вьетнам (10%). В целом в период с 2013 по 2017 годы Россия поставила свое вооружение 47 странам.
Третье место среди крупнейших экспортеров в опубликованном списке СИПРИ заняла Франция (6,7% в глобальной экспортной доле), увеличившая экспорт на 27%. Четвертое место в рейтинге отдано Германии (5,8%). На пятом месте — Китай с долей в 5,7%.
Сообщается, что в целом тенденции роста объемов международных поставок основных видов вооружений, отмечаемые с 2003 года, продолжаются и в период с 2013-2017 годы, этот рост составил 10% по сравнению с 2008-2012 годами.
Куда отправляли оружие?
По данным СИПРИ, крупнейшими регионами-получателями вооружения за прошедшие пять лет стали государства Азии и Океании (42% мирового импорта). Далее следуют страны Ближнего Востока (32%), Европы (11%), Африки (7,2%) и страны Южной и Северной Америки (7,1%). Аналитики СИПРИ отмечают, что многие страны Ближнего Востока были напрямую вовлечены в насильственные конфликты в период с 2013 по 2017 годы, и импорт вооружений в эти страны региона удвоился за последние 10 лет.
"Широко распространенный насильственный конфликт на Ближнем Востоке и озабоченность по поводу прав человека привели к политическим дебатам в Западной Европе и в Северной Америке по поводу ограничений продаж вооружений. Но США и европейские государства остаются главными экспортерами вооружения в регион и поставили более 98% оружия, импортируемого Саудовской Аравией", — сказал исследователь СИПРИ Питер Веземан, его слова процитированы в сообщении для прессы.
Пятерку крупнейших импортеров вооружений возглавляет, как и ранее, Индия (12% в мировом импорте), на втором месте — Саудовская Аравия (10%), далее в списке — Египет (4,5%), Объединенные Арабские Эмираты (4,4%) и Китай (4,0%). Их доля в общем мировом импорте составила 35%.
В базу данных по поставкам оружия включена имеющаяся информация по всем международным трансферам основных видов обычных вооружений, включая продажи, подарки и лицензионное производство. Данные отражают объемы поставок без учета финансовой стоимости сделок.
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.
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