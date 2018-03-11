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Рубль «дожимают»
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Рублю готовят падение 

Рамблер 49 минут назад
Фото: Reuters
Российские финансовые аналитики рассказали «МК», что ждет рубль на фоне спада интереса американских инвесторов к рублевым активам и возможного введения новых санкций против РФ.
Американские биржевые спекулянты начали масштабную распродажу рублевых активов, испугавшись угрозы Минфина США о введении новых санкций против России. Вложения в российские ценные бумаги за неделю снизились на 4,6%. По данным комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), интерес к рублевым активам в стране падает на протяжении последних семи недель. Если решение о санкциях будет принято, рубль резко упадет в цене по отношению к доллару.
>> Русские горки: рубль не устоит
Ситуацию спровоцировало заявление замминистра финансов США Сигал Манделкер о намерении Вашингтона усилить экономическое давление на Россию. Она отметила, что уже наложенные на более чем 100 российских граждан и организаций ограничения — «лишь часть усилий», которые предпринимает ее ведомство против России.
Незадолго до этого глава Национальной разведки США Дэниел Коутс подтвердил, что очередной список ограничений может быть опубликован в ближайшие дни.
По словам экспертов, наибольшее опасение у них вызывает возможный запрет на покупку новых и оборота существующих облигаций федерального займа России (ОФЗ). Вето сначала распространится на американских инвесторов, а потом к тотальной продаже могут присоединиться другие участники финансового рынка. Иностранцам принадлежит около 30% российских ОФЗ, поэтому, как отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич, масштабная распродажа бумаг вызовет падение их доходности. В итоге начнется снижение курса российской валюты.
Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова отметила ряд факторов, которые не связаны напрямую с возможными новыми санкциями, но также могут отрицательно сказаться на рубле. Это заседание Федеральной резервной системы США (ФРС), которое пройдет в ближайшее время, на нем будет повышена процентная ставка по кредитам. На заседании совета директоров Банка России будет принято решение о снижении ключевой ставки. Ужесточение монетарной политики ФРС спровоцирует вложение средств в доллары, что их укрепит.
Сделают свое «черное» дело и нефтяные котировки. В начале месяца биржевые спекулянты сократили ставки на рост цен на нефть. Сейчас стоимость барреля держится на уровне в $64–66, но котировки могут опуститься на уровень лета 2017 года, когда баррель стоил $50.
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