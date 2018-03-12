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Украина готовится резко снизить расход газа
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Гройсман пообещал резко снизить расход газа на Украине к 2022 году 

Lenta.ru 12 марта 2018
Фото: ТАСС
Украина к 2022 году снизит потребление природного газа до 13 миллиардов кубометров с 18 миллиардов кубометров в 2017 году. Такой прогноз представил премьер-министр страны Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
«Сколько Украина потребляла газа (население, теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения): 2014 год — 24 миллиарда кубометров; 2017 год — 18 миллиардов кубометров. За три года мы уменьшили потребление газа на 6 миллиардов кубометров. Прогноз на 2022 год — 13 миллиардов кубометров. То есть Украина может уменьшить потребление еще на 5 миллиардов кубометров», — написал Гройсман.
В начале марта на Украине ввели ограничение на потребление газа. Это произошло после того, как «Газпром» отказался поставлять топливо, сославшись на отсутствие дополнительного соглашения.
Украинская сторона настаивает, что «Газпром» намеренно отказался от поставок, создав искусственный дефицит на украинском рынке.
Также Киев настаивает, что российская компания своими действиями нарушает решение Стокгольмского арбитража.
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