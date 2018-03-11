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Страны Европы выступили против «Северного потока-2»
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Литва обратилась к главам парламентов ЕС о проекте «Северный поток-2» 

РИА Новости 6 часов назад
Обращение к главам парламентов европейских государств, касающееся газопровода "Северный поток-2", подписано в воскресенье в кабинете спикера литовского парламента Виктораса Пранцкетиса, сообщает пресс-служба спикера литовского сейма.
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"Главы парламентов Литвы, Латвии и Польши требуют от парламентов европейских государств активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС", — говорится в сообщении.
По словам председателя литовского сейма, "газопровод "Северный поток-2" представляется как коммерческий проект, но, несомненно, это — политический инструмент, направленный на зависимость ЕС от одного источника энергии — из России", цитирует пресс-служба Пранцкетиса.
Он утверждает также, что газопровод "Северный поток-2" является геополитическим проектом, "основанный на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину, направляя эти потоки через "Северный поток-2".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.
Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.
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