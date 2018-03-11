Страны Европы выступили против «Северного потока-2»

Литва обратилась к главам парламентов ЕС о проекте «Северный поток-2»

Обращение к главам парламентов европейских государств, касающееся газопровода "Северный поток-2", подписано в воскресенье в кабинете спикера литовского парламента Виктораса Пранцкетиса , сообщает пресс-служба спикера литовского сейма.

>> «Северный поток — 2» останется за «Газпромом» "Главы парламентов Литвы, Латвии и Польши требуют от парламентов европейских государств активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС", — говорится в сообщении.

По словам председателя литовского сейма, "газопровод "Северный поток-2" представляется как коммерческий проект, но, несомненно, это — политический инструмент, направленный на зависимость ЕС от одного источника энергии — из России", цитирует пресс-служба Пранцкетиса.

Он утверждает также, что газопровод "Северный поток-2" является геополитическим проектом, "основанный на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину, направляя эти потоки через "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.