Ещё
На «Северный поток-2» вновь ополчились
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Литва обратилась к главам парламентов ЕС о проекте «Северный поток-2» 

РИА Новости 4 часа назад
Обращение к главам парламентов европейских государств, касающееся газопровода "Северный поток-2", подписано в воскресенье в кабинете спикера литовского парламента Виктораса Пранцкетиса, сообщает пресс-служба спикера литовского сейма.
>> «Северный поток — 2» останется за «Газпромом»
"Главы парламентов Литвы, Латвии и Польши требуют от парламентов европейских государств активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС", — говорится в сообщении.
По словам председателя литовского сейма, "газопровод "Северный поток-2" представляется как коммерческий проект, но, несомненно, это — политический инструмент, направленный на зависимость ЕС от одного источника энергии — из России", цитирует пресс-служба Пранцкетиса.
Он утверждает также, что газопровод "Северный поток-2" является геополитическим проектом, "основанный на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину, направляя эти потоки через "Северный поток-2".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.
Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.
РИА Новости: последние новости
Иран выдаст Ираку три миллиарда долларов в кредит В Бельгии опровергли "пропажу" средств с замороженных ливийских счетов Турпоток из России на китайский Хайнань за 2017 год вырос на 251%
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запуск «ракеты Путина» вызвал шок на Западе638
Путин рассказал об обстреле своего вертолета223
Рубль «дожимают»65
Матерящегося Ефремова сняли на видео228
От России решили отгородиться забором64
Видео
02:17
Путин рассказал о «захвате» самолета перед ОИ-2014
Политика
04:00
Ширвиндт раскрыл настоящую причину смерти Гурченко
Шоу-бизнес
00:27
«С ума сошли?» Путин исключил возврат Крыма Украине
Политика В мире
03:51
На «Северный поток-2» вновь ополчились
Экономика
00:48
Путин принял обстрел своего вертолета в Чечне за салют
Политика
01:32
Циркачи бросили голодных медведей на улице
Общество
00:16
Одноклассник Путина объяснил фразу «мочить в сортире»
Политика
00:29
Путин вспомнил историю о крысе в подъезде
Политика
00:59
Путин объяснил гибель подлодки «Курск»
Политика Другое
00:55
Испытания гиперзвуковой ракеты прошли успешно
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение