В РФ вырос спрос на микрокредиты

Спрос на микрокредиты в России вырос на 62% в 2017 году

В 2017 году резко вырос спрос на микрокредиты среди россиян: число граждан, воспользовавшихся подобными займами, увеличилось на 62,4% по сравнению с показателями 2016-го, передаёт «ПолитЭксперт» со ссылкой на официальные данные Центробанка . Общее количество таких заёмщиков составило 8 млн Из статистики следует, что в прошлом году средний размер кредита составлял 9,5 тыс. рублей (58% всех займов). Как сообщает Newinform, в основном россияне берут средства для потребительских целей. Число юрлиц, взявших ссуду, составило 22%. В этом случае средний размер кредита составлял около 650 тыс. рублей. Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с НСН объяснил рост числа выданных кредитных карт в 2017 году.