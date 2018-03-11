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В РФ вырос спрос на микрокредиты
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Спрос на микрокредиты в России вырос на 62% в 2017 году 

RT на русском 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
В 2017 году резко вырос спрос на микрокредиты среди россиян: число граждан, воспользовавшихся подобными займами, увеличилось на 62,4% по сравнению с показателями 2016-го, передаёт «ПолитЭксперт» со ссылкой на официальные данные Центробанка. Общее количество таких заёмщиков составило 8 млн  Из статистики следует, что в прошлом году средний размер кредита составлял 9,5 тыс. рублей (58% всех займов). Как сообщает Newinform, в основном россияне берут средства для потребительских целей.
Число юрлиц, взявших ссуду, составило 22%. В этом случае средний размер кредита составлял около 650 тыс. рублей.
Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с НСН объяснил рост числа выданных кредитных карт в 2017 году.
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