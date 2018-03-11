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Европа пригрозила США
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Еврокомиссар о новых пошлинах США: Европа не будет бездействовать 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Eugene Hoshiko
Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что Европа не намерена бездействовать после введения Вашингтоном новых ввозных пошлин, и пригрозила ответными мерами в отношении США.
"Прежде всего, нам нужен диалог с США. Но если новые пошлины действительно затронут Европу, мы предпримем контрмеры. Мы десятилетиями строили глобальную торговую систему. Европейское процветание и миллионы рабочих мест зависят от нее. Европа не будет бездеятельно наблюдать, если кто-нибудь в одностороннем порядке будет ставить свободную мировую торговлю в опасность", — заявила она в интервью изданию Bild am Sonntag.
Комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США смогут легко выиграть торговую войну с Европой, Вестагер заявила, что "это может быть его предположением".
Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем говорила, что Еврокомиссия 7 марта уже обсудила предварительный список промышленной и сельскохозяйственной продукции из США, которая может быть обложена ответными пошлинами, включая сталь, виски "бурбон", арахисовое масло и апельсиновый сок. Список передан Еврокомиссией в правительства стран-членов ЕС для его возможного расширения, отмечала еврокомиссар.
Трамп ранее сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки".
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