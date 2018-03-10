Bild: Германия не препятствует «Северному потоку — 2» по эгоистичным

Власти Германии часто обвиняют Дональда Трампа в «безразличии к ЕС » и в несоблюдении обязательств по НАТО , пишет Bild . Однако на самом деле США «внимательно следят» за тем, что происходит в Европе, наращивают своё военное присутствие для «устрашения России» и активно борются против ИГ в Сирии, в то время как Берлин из-за «эгоистических интересов» не выполняет ничего из этих пунктов, утверждает издание.

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал политику Дональда Трампа «национальным эгоизмом», однако зачастую свои интересы выше других ставит не Вашингтон, а Германия, пишет журналист Bild Юлиан Рёпке. В начале 2017 года Трамп назвал НАТО «устаревшим», что вызвало в Европе страх.

«Но на самом деле США не выходят из альянса, а, наоборот, отправили тысячи солдат в Европу, всерьёз принимают опасения восточноевропейских стран перед Россией и усиливают своё присутствие. От Польши до Грузии США усиливают устрашение России, чтобы не допустить повторения сценария 2014 года на Украине», — утверждает автор.

В 2014 году правительство Германии приняло на себя обязательство увеличить военный бюджет на 2%. Однако правящая коалиция договорилась об увеличении бюджета всего лишь на €2 млрд, или €250 млн в год, что означает повышение всего на 0,7%.

«Таким образом, не Трамп не выполняет свои обязательства, а Германия», — подчёркивает Рёпке.

Часто в Германии звучит упрёк в том, что американская администрация при Трампе «не проявляет интереса к Европе». В действительности Вашингтон внимательно следит за тем, что происходит в Европе, и вмешивается активнее, чем в прошлом.

К примеру, США хотят помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». «Многие страны ЕС умоляют предпринять шаги против газопровода, который они считают проектом Кремля. И правительство Трампа выполняет их просьбу», — пишет автор материала. В свою очередь, Германия ничего не предпринимает против «Северного потока — 2» «из-за чисто эгоистических интересов и из-за нежелания ссориться с Россией». Депутат бундестага Клаудия Мюллер назвала «Северный поток — 2» примером «антиевропейской внешней политики правительства Германии».

Также не соответствуют действительности заявления немецких властей о том, что США выходят из Сирии и оставляют после себя «вакуум». На деле США не выходят из Сирии, а нарастили своё присутствие с 500 до 2 тыс. солдат. Союзники США в настоящее время контролируют 30% территории Сирии и изгоняют оттуда ИГ*. В свою очередь, Германия не отправила в Сирию «ни одного солдата». Всё это говорит о том, что не Дональд Трамп преследует эгоистические интересы США, а Германия ставит свои интересы выше интересов «партнёров», резюмирует автор Bild.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.