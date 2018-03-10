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Трамп объяснил Макрону причину ввода пошлин
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Трамп обсудил с Макроном пошлины на импорт металлов и предстоящую встречу с Ким Чен Ыном 

ТАСС 10 марта 2018
Фото: EPA
Американский президент Дональд Трамп обсудил в пятницу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном введение таможенных пошлин на импорт алюминия и стали в Соединенные Штаты, а также свое намерение встретиться позднее в текущем году с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в субботу по итогам телефонного разговора двух лидеров.
В документе не поясняется, какую позицию по поводу введения пошлин выразил французский лидер, а лишь отмечается, что Трамп назвал свое решение "необходимым для защиты национальной безопасности". "Лидеры также обсудили намерение президента Трампа встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном с целью обеспечения полной и постоянной денуклеаризации Корейского полуострова", — говорится в заявлении.
В нем также утверждается, что президенты Франции и США "осудили режим [президента Сирии Башара] Асада, равно как и поддерживающих его Россию и Иран, за зверства, которые он [режим] совершил, включая бомбардировки Восточной Гуты".
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