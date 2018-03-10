Бразилия стремится к переговорам с США по тарифам — министр финансов

Рио-де-Жанейро , 10 марта / Синьхуа / — Правительство Бразилии стремится к переговорам с Соединенными Штатами по тарифам на импорт стали и алюминия. Об этом заявил в пятницу министр финансов Бразилии Энрике Мейреллес.

"Правительство США подписало его /распоряжение о введении таможенных пошлин — прим. Синьхуа/, но они сказали, что открыты для переговоров", — заявил он журналистам в Нью-Йорке , куда прибыл для продвижения инвестиционного потенциала Бразилии.

"Мы должны знать, какие переговоры они /США/ хотят вести. Мы изучаем все с точки зрения того, что Бразилия может выиграть или проиграть", — добавил Э. Мейреллес. Бразильский министр отметил, что тарифные меры США отрицательно влияют на все стороны.

Правительство Бразилии в четверг выразило «серьезную озабоченность» по поводу введения пошлин и предупредило, что этот шаг может причинить «серьезный ущерб» Бразилии и оказать негативное влияние на торговые и инвестиционные отношения между двумя странами.

Напомним, что Бразилия является одним из крупнейших в мире производителей стали, 32 проц. своей продукции она продает в США. Согласно официальным данным, в 2017 году Бразилия экспортировала в США 4,7 млн тонн стали общей стоимостью 2,6 млрд долларов США.