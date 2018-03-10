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Проект «Северный поток — 2» назвали «крайне опасным»
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Премьер Польши назвал проект «Северный поток — 2» «крайне опасным» 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции после переговоров с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии заявил, что Варшава добилась независимости от российского газа, и раскритиковал проект "Северный поток — 2". Его слова приводит "Польское радио".
"Польша давно стала независимой от "Газпрома", мы построили терминал для сжиженного газа в Свиноуйсьце и теперь намерены расширить его перерабатывающие возможности. Кроме того, сейчас мы ведем переговоры с Данией и Норвегией (о покупке газа — ред.)", — заявил он. Моравецкий также заявил, что Польша и балтийские страны считают проект "Северный поток — 2" "крайне опасным для этой части Европы".
Ранее глава компании Uniper Клаус Шефер заявил, что "Северный поток — 2" необходим для обеспечения надежности и бесперебойности поставок природного газа в Европу.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".
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