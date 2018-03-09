СМИ: Египет намерен обратиться к США с просьбой освободить Каир от таможенных сборов 

КАИР, 9 марта. /ТАСС/. Египетское правительство намерено обратиться к властям Соединенных Штатов с просьбой об исключении Египта из списка стран — экспортеров стали, на продукцию которых Вашингтон вводит таможенные пошлины. Об этом сообщила в пятницу газета Al Watan со ссылкой на источники в египетском министерстве торговли и промышленности.
По их информации, в настоящее время соответствующие структуры в министерстве готовят «специальный доклад о негативных последствиях принятого президентом США [Дональдом Трампом] указа для египетской экономики». Министерство торговли и промышленности АРЕ, уточнили источники, «изучают возможность обращения к американской администрации с просьбой об исключении Египта из списка государств, на которые будут распространяться новые таможенные пошлины США».