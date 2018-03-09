Стали известны сроки введения торговых мер в отношении США

Стали известны сроки введения возможных торговых мер ЕК в отношении США

Еврокомиссия (ЕК) может через два-три месяца ввести торговые меры против США , если будут введены новые пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС , заявил источник в Евросоюзе.

Это будут меры для балансировки ситуации в отношении определенных товаров из США. Их могут ввести в ответ на пошлины США по стали и алюминию. Однако меры эти будут соответствовать правилам ВТО , передает РИА «Новости»

Источник заявил, что такие меры будут введены не ранее, чем через 90 дней после введения новых пошлин. Минимальный срок — два-три месяца.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия готова начать разбирательство с США с помощью механизма по разрешению споров во Всемирной торговой организации ввиду пошлин на сталь и алюминий.

Германии заявили, что пошлины США противозаконны.

Трамп ранее официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия «в защиту национальной безопасности» страны.