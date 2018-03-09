Ещё
Стали известны сроки введения торговых мер в отношении США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны сроки введения возможных торговых мер ЕК в отношении США 

Деловая газета «Взгляд» 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия (ЕК) может через два-три месяца ввести торговые меры против США, если будут введены новые пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, заявил источник в Евросоюзе.
Это будут меры для балансировки ситуации в отношении определенных товаров из США. Их могут ввести в ответ на пошлины США по стали и алюминию. Однако меры эти будут соответствовать правилам ВТО, передает РИА «Новости».
Источник заявил, что такие меры будут введены не ранее, чем через 90 дней после введения новых пошлин. Минимальный срок — два-три месяца.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия готова начать разбирательство с США с помощью механизма по разрешению споров во Всемирной торговой организации ввиду пошлин на сталь и алюминий.
В Германии заявили, что пошлины США противозаконны.
Трамп ранее официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия «в защиту национальной безопасности» страны.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия устроила распродажу гособлигаций США Пригожин в ответ на новые санкции США решил принять меры против «Макдональдса» Верховная рада уволила главу Нацбанка Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму199
Мясорубка в Гудаури25
В ООН сорвали выступление России237
Третья мировая война наступила для Климкина97
Умер Александр Павловский3
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение