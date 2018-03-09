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ЕС не понял критерии исключений из пошлин США на сталь
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Источник: ЕС не понял критерии исключений из новых пошлин США на сталь 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: AP Photo / Virginia Mayo
Критерии, по которым США смогут предоставлять исключения из действия новых ввозных пошлин на сталь и алюминий, совершенно не ясны, сказал журналистам чиновник в институтах Евросоюза, знакомый с вопросом.
"Критерии, на основе которых будут предоставляться исключения, совершенно не ясны. Мы слышим, что на следующей неделе США могут выпустить указания (на этот счет — ред.)", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп подписал в четверг распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны. При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".
Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем говорила, что Еврокомиссия 7 марта уже обсудила предварительный список промышленной и сельскохозяйственной продукции из США, которая может быть обложена ответными пошлинами, включая сталь, виски "бурбон", арахисовое масло и апельсиновый сок. Список передан Еврокомиссией в правительства стран-членов ЕС для его возможного расширения, сообщила еврокомиссар.
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