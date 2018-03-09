Ипотеку сделают еще привлекательнее 

Ставка по ипотечным кредитам может сократиться до восьми процентов годовых уже к концу 2018 года, прогнозирует «Дом.РФ».
В прошлом году этот показатель в Тюменской области и автономных округах составлял 10,6 процента годовых. Жители трех регионов взяли 48,5 тысячи жилищных и ипотечных кредитов, это на 38 процентов больше, чем в 2016 году. На долю ямальцев, по данным Центробанка, пришлось 8749 таких займов на первичном рынке. В январе 2018-го северяне оформили 530 жилищных кредитов.
В целом, по данным «Дом.РФ» (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования), за январь россияне оформили в два раза больше жилищных зай-мов, чем годом ранее, а банки тем самым установили новый рекорд выдачи — 148,3 миллиарда рублей.
С учетом господдержки и уменьшения ключевой ставки аналитики прогнозируют, что ипотека будет еще привлекательнее. Все предпосылки для этого есть. В феврале Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5 процента, месяцем раньше годовая инфляция замедлилась до 2,2 процента. Вдобавок в своем Послании Президент РФ предложил снизить ставку по ипотеке до 7–8 процентов, чтобы такой кредит в ближайшие шесть лет стал доступен для большинства российских семей.