Ипотеку сделают еще привлекательнее

Ставка по ипотечным кредитам может сократиться до восьми процентов годовых уже к концу 2018 года, прогнозирует «Дом.РФ».

В прошлом году этот показатель в Тюменской области и автономных округах составлял 10,6 процента годовых. Жители трех регионов взяли 48,5 тысячи жилищных и ипотечных кредитов, это на 38 процентов больше, чем в 2016 году. На долю ямальцев, по данным Центробанка, пришлось 8749 таких займов на первичном рынке. В январе 2018-го северяне оформили 530 жилищных кредитов.

В целом, по данным «Дом.РФ» (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования), за январь россияне оформили в два раза больше жилищных зай-мов, чем годом ранее, а банки тем самым установили новый рекорд выдачи — 148,3 миллиарда рублей.