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Меркель: никто не выиграет от торговой войны с США
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Меркель заявила, что никто не выиграет от торговой войны с США 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Ни одна сторона не выиграет от торговой войны с Соединенными Штатами, если до этого дойдет дело. Такое мнение высказала в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Мюнхене после встречи с главами крупных экономических объединений ФРГ. Трансляцию вел телеканал N-tv.
"Мы убеждены, что это будет в ущерб всем, никто не выиграл бы от такого противостояния, поэтому мы ищем, как и прежде, пути диалога", — отметила канцлер, комментируя решение Вашингтона о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Меркель подчеркнула, что ЕС "может отреагировать, и Еврокомиссия уже дала это понять".
В четверг президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов — среди них Канада, Мексика и Австралия.
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