Россия оспорит пошлины Трампа в ВТО

Жигарев добавил, что введенные Трампом меры были закономерны, учитывая предвыборную риторику президента США. Российские производители при этом могут потерпеть ущерб.

9 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий. Размер тарифов составит 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий. Ограничения введены для всех иностранных государств кроме партнеров США по ассоциации NAFTA (Канады и Мексики). Трамп заявил, что введение пошлин является защитой национальных интересов.